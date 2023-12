Inés Sainz responde críticas por asegurar que no es un atractivo de entretenimiento

Ciudad de México.- Inés Sainz se defendió tras las críticas que recibió en redes por sus declaraciones en donde aseveró que ella no es un atractivo de entretenimiento.

Después de que la periodista expresara que su labor va más allá de ser un simple ‘’patiño'' la modelo se defendió en su reciente encuentro con los medios.

La verdad estoy bastante ajena, porque tengo tanto trabajo gracias a Dios que no he visto más. Yo no me voy por ese lado, pues nunca me he ido por ese lado, nunca lo he necesitado, está bien. Yo creo que son ganas morbosas porque además después quisieron ponerle un nombre a la persona que fue”

Labor de comunicar

De la misma manera, Sainz manifestó que su labor siempre ha sido comunicar y durante las entrevistas que concede, también mantiene esta postura, por lo que ella únicamente respondió a la pregunta que le hicieron.

“Qué tienes que disfrazar las cosas a la hora de decirlas, no, a mi me preguntaron, oye, pasaron cosas, hay pues sí, pasó esto en algún momento que no me pareció”, declaró.

Finalmente, la reportera, quien se prepara para cubrir otra edición más del Super Bowl, restó importancia a esta situación y señaló que es algo que la tiene sin cuidado.

“Hay veces que quieren hacer las cosas más grandes de lo que realmente son y hay veces que se molestan si las cosas salen o se dicen pues tal como son”, manifestó.