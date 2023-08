Inés Gómez Mont reaparece tras robo en casa de Miguel Bosé

Ciudad de México.- El robo en la casa de Miguel Bosé dio paso a diversos rumores, respecto a que la propiedad supuestamente pertenecía a Inés Gómez Mont, quien se encuentra prófuga desde hace unos años por lavado de dinero y fraude.

Después de que algunos chismes señalaran a la conductora como posible responsable del hurto, ahora Gustavo Adolfo Infante reveló que Gómez Mont apareció para limpiar su imagen.

Según el comunicador, Inés contactó a la productora del programa ‘De primera mano’ para hablar sobre el tema de la denuncia que levantó Miguel Bosé.

Ella ya dijo que no… Se lo dijo a... habló con Laura Flores, la productora de “De Primera Mano”, ellas son amigas y le preguntó, ella dijo que no, que no es su casa... eso dijo ella, yo la verdad no conozco tanto, no sé tanto de eso, pero ‘De Primera Mano’, Inés Gómez dice que no es su casa”