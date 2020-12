¡Indignante! Poncho de Nigris le enseña a su hijo pequeño a disparar armas

CIUDAD DE MÉXICO.- Poncho de Nigris está siendo duramente criticado en redes sociales, luego de que publicara un video donde presume cómo le enseña a usar armas.

El también actor aparece en el clip junto a Ponchito, a quien llevó a un campo de tiro. Ahí, se le ve agacharse a la altura del pequeño para ayudarlo a estirar los brazos y sostener juntos una pistola.

Vamos a enseñar a tirar a Ponchito”, se le oye decir en el video.

Con ayuda del actor, el niño acciona su arma y al escuchar la detonación, salta de alegría.

En la descripción del video, Poncho explicó que es consciente de que lo que hace está mal, pero enseña a su hijo a usar armas, del mismo modo que su padre lo hizo con él.

“Así como mi papá nos enseñó desde niños a tirar así enseñamos a nuestros hijos. Muchos van a criticar y decir que corté cartucho y que todo estuvo mal. Les mando muchas bendiciones. Entraría en polémica pero lo único que le estoy mostrando y enseñando son las tradiciones del monte y del rancho”, escribió De Nigris.

Las opiniones entre los fans se dividieron, pues algunos celebraron esta “tradición” mientras que otros criticaron que un niño no debería aprender a usar armas.

“Deberías estar avergonzado, un niño no debería tener armas en sus manos”, “¿Qué clase de educación le das a tu niño al enseñarle a usar un arma?”, “Solo un comentario, no me lo tomes a mal, pero es muy peque aun para usar armas”, son algunas opiniones que pueden verse.