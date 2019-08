Incendios en Amazonía, una tragedia de nivel incalculable: Juanes

MÉXICO.- El célebre cantante colombiano Juanes consideró este lunes en Ciudad de México que los incendios que están arrasando la Amazonía son "una tragedia de un nivel incalculable" y que resulta "frustrante" ver las noticias cada día.



"Ver la locura de estos líderes es aterrador", dijo en rueda de prensa, refiriéndose al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien hace algunos días culpó a las ONG de los incendios.



Ante la situación de Brasil y en general de toda la región, que vive conflictos políticos y sociales continuos y oleadas de violencia, Juanes dijo que hay "que buscar la paz en lo más profundo" del "alma, es la única manera de ofrecer esa energía".



Juan Esteban Aristizábal (Antioquia, Colombia, 1972) comentó con relación a las altas cifras de feminicidios en México, donde cada día 10 mujeres son asesinadas, y en otros muchos países de Latinoamérica, que "hay un problema grande con la educación".



"La mujer es lo más sagrado, estamos aquí porque nuestras madres nos trajeron a este mundo. Frenar eso (la violencia machista) es un tema de educación y tiempo", declaró el artista.



En los temas políticos y sociales que, como en los anteriores, la sociedad se fractura, "el arte es muy importante", destacó, para que el mundo vaya cambiando y las "cosas buenas que no se ven" se abran espacio entre las cosas malas.



Juanes estará en la Ciudad de México el próximo 25 de octubre ofreciendo un concierto en el Auditorio Nacional, donde interpretará algunos de sus mayores éxitos y temas de su próximo disco, en el que ya está trabajando y que incluirá algunos de los sencillos que ha ido sacando en los últimos meses, o la canción que publicará en septiembre acompañado de su compatriota Sebastián Yatra.



En su octavo trabajo convivirán distintos ritmos procedentes de la música popular colombiana como el vallenato o la cumbia, con los que creció el cantante.



Juanes no quiere renunciar al rock, pero explicó que él lo ve desde una perspectiva distinta: "Para mí el rock también está en la cumbia o el vallenato. Para hacer rock no creo que haga falta hacer lo que siempre han hecho los roqueros. Yo quiero encontrar mi propio lenguaje y sigo en la búsqueda".



En noviembre, el artista será nombrado Persona del Año 2019 por la Academia Latina de la Grabación en reconocimiento por su carrera musical y sus contribuciones filantrópicas.



"Uno a veces no se da cuenta de las cosas en el día a día por estar trabajando, soñando y deseando hacer cosas. Pero con situaciones como esta me doy cuenta de que soñar es demasiado importante, me siento satisfecho y realizado", sostuvo Juanes, no sin aclarar que esto no significa que no quiera hacer más cosas, sino todo lo contrario.