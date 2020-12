Imitadora de JLo es vetada de TikTok por presunto "fraude"

CIUDAD DE MÉXICO.- Como su principal fuente de ingresos declaró su trabajo como imitadora profesional la actriz Connie Pena, quien desde hace años le da vida al personaje de JLo y había logrado un gran número de seguidores en TikTok gracias a su talento.

Mientras que hay personas padeciendo por los embates de la pandemia de coronavirus, en redes sociales hay personas que consideran que su vida de “figura pública” es más importante. Justo como lo demostró la imitadora oficial de J.Lo.

Y es que mediante Instagram Connie Pena, quien trabaja en las redes generando contenido en el que recrea la imagen de la “Diva del Bronx”, denunció que alguien la denunció por compartir contenido “engañoso” o “fraudulento”.

Con desesperación, la imitadora oficial de J.Lo expresó su inconformidad al respecto de la política que llevó a la plataforma china de TikTok a cerrar su cuenta, ya que denunciaron que se estaba haciendo pasar por alguien más. Ahora, perdió una importante fuente de ingresos.

PIERDE IMPORTANTE FUENTE DE INGRESOS

Connie Pena, la mujer que trabaja imitando de manera profesional a Jennifer Lopez explicó que ella busca darle un poco de comedia y de su personalidad al personaje que imita; puesto que admite que aunque usa la voz de la cantante al hacer "lipsinc", no actúa igual a ella.

“La administración de #Tiktok decidió borrar mi cuenta porque dicen “alguien se quejo que yo estoy posando en una manera confusa y deceptiva“ haciéndome pasar por #JenniferLopez. Esto no es justo, jamas he engañado a la gente siempre he dicho quien soy y varias publicaciones de medios lo prueban”, expresó con molestia.