Imelda Staunton interpretará a la reina Isabel II en 'The Crown'

REINO UNIDO.- Imelda Staunton, mejor conocida por interpretar el papel de Dolores Umbridge en Harry Potter y la Orden del Fénix, interpretará a la reina Isabel II para la temporada 5 de The Crown de Netflix.

El papel es interpretado actualmente por la ganadora del Oscar Olivia Colman. También se ha anunciado que el drama histórico concluirá con la quinta temporada, según información de Entertainment Weekly.

"Estoy absolutamente encantado de confirmar a Imelda Staunton como Su Majestad la Reina para la quinta y última temporada, llevando a The Crown al siglo XXI", dijo el creador y escritor del programa Peter Morgan en un comunicado.

“Imelda es un talento asombroso y será una fantástica sucesora de Claire Foy y Olivia Colman. Al principio, me había imaginado a The Crown funcionando durante seis temporadas, pero ahora que hemos comenzado a trabajar en las historias para la temporada 5, me ha quedado claro que este es el momento y el lugar perfecto para detenerse. Estoy agradecido con Netflix y Sony por apoyarme en esta decisión”, afirmó.

"The Crown definió una era, y sé que la próxima cuarta temporada se basará en ese éxito", dijo Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix. "Es un impresionante ejemplo de entretenimiento galardonado, creado en el Reino Unido y amado por millones de fanáticos de todo el mundo. Apoyo completamente la decisión creativa de Peter Morgan y estoy emocionado de ver cómo él, Imelda Staunton y el elenco y el equipo de la temporada 5, llevan esta serie histórica a un final apropiado y espectacular", señaló.