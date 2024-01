¿"I'm Just Ken" merecía ganar 'Mejor canción'? Usuarios arremeten contra decisión

CIUDAD DE MÉXICO.- La pasada noche del domingo se llevaron a cabo los Critics Choice Awards, los cuales premiaron lo mejor del cine y la televisión en Estados Unidos. Pese a que la mayoría de decisiones concordaron con lo visto en los Golden Globes, hubo una pequeña diferencia que no le sentó bien a muchas personas.

A pesar de ser una categoría secundaria, 'Mejor canción' siempre supone ser una de las decisiones que los espectadores y fanáticos esperan más de entre todas en la ceremonia, pues casi siempre vienen de cantantes reconocidos de la industria.

Muchos pensaron que el premio estaba asegurado para Billie Eilish, pues su canción "What Was I Made For?", para la banda sonora de 'Barbie', fue declarada como una de las mejores canciones de 2023 y también de las mejores baladas de los últimos tiempos.

Sin embargo, los presentadores sorprendieron a todos al revelar que la categoría había sido ganada por nadie más y nadie menos que Ryan Gosling, por su interpretación de "I'm Just Ken", en la misma cinta de Greta Gerwig.

Después de reacciones chistosas por parte del público, usuarios de redes sociales indicaron que resultaba decepcionante la victoria de una canción de sátira sobre la masculinidad, en lugar de una canción que habla sobre sentirse como un producto desde una perspectiva femenina.

Literalmente está pensando: hemos hecho una puta película que habla todo el rato de que las mujeres tienen que hacer mil millones de cosas para ser valoradas y a los hombres con solo respirar nos premian por ser solo Ken”, escribieron.

— la del gorro (@Paulxheda98) January 15, 2024