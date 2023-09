Ice Spice: de colaborar con Taylor Swift y Nicki Minaj a ganar en los VMAs

HERMOSILLO.- En una entrevista con Variety, la rapera Ice Spice se sinceró sobre su amistad con Taylor Swift y Nicki Minaj. La rapera, más conocida por su gran éxito durante el 2023 con colaboraciones como la canción "Barbie World" con Nicki Minaj para la película de Barbie y el remix de la canción "Karma" con Taylor Swift.

En la ceremonia de los VMAs del 12 de septiembre, Ice Spice fue notoria por ganar el premio a Mejor Artista Nuevo, lucir un vestido de Dolce & Gabbana y por estar sentada al lado de Swift durante la noche.

"Esa es mi hermana. Estábamos hablando de varias cosas. Es muy graciosa. Estábamos conversando sobre algunas cosas. Solo charlando, conectando", respondió Ice Spice sobre estar sentada al lado de Taylor.

Taylor, por su parte, comentó vía correo electrónico: "Me identifico con Ice de muchas maneras, pero creo que su dedicación y enfoque son lo que me dejaron asombrada desde el principio. Es extremadamente profesional sin ser fría. Juguetona y divertida sin apartar nunca la mirada del objetivo. Ella sabe qué es y qué no es 'ella' y establece esos límites con gracia. Estudia la industria y las carreras de otros artistas, pero tiene muy claro trazar su propio camino definitivo y original. Es su habilidad para encontrar cuidadosamente ese equilibrio lo que me impresiona profundamente".