Ian Ziering se expresa sobre pelea callejera que protagonizó

Ciudad de México.- Ian Ziering, el actor conocido por su papel de Steve Sanders en la serie Beverly Hills 90210, finalmente habló sobre una pelea callejera con una pandilla de motociclistas de Los Ángeles durante la víspera de Año Nuevo en la que estuvo.

"Ayer, experimenté un incidente alarmante que involucró a un grupo de personas en mini bicicletas", escribió. "Mientras estaba atascado en el tráfico, mi coche fue abordado agresivamente por uno de estos ciclistas, lo que llevó a una confrontación inquietante. En un intento de evaluar cualquier daño, salí de mi coche. Esta acción, desafortunadamente, se convirtió en un altercado físico, que superé para protegerme", explicó.

Ziering también comentó sobre el estado físico de su hija quien estuvo presente durante el altercado y lo preocupado que se encuentra después de lo sucedido.

Me siento aliviado de informar que mi hija y yo estamos completamente ilesos, pero el incidente me ha dejado profundamente preocupado por el creciente atrevimiento de estos grupos que perturban la seguridad y la paz públicas. Esta situación resalta un problema mayor de vandalismo en nuestras calles y la necesidad de respuestas efectivas de las fuerzas del orden a dicho comportamiento. Como ciudadano y padre, me parece inaceptable que grupos puedan participar libremente en este tipo de comportamiento, provocando miedo y caos, mientras la respuesta de las autoridades parece insuficiente”