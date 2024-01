Video: Ian Ziering, actor de "Beverly Hills, 90210", fue agredido por varios motociclistas tras accidente de tránsito

El actor Ian Ziering, conocido por su papel en "Beverly Hills, 90210", sufrió un episodio de violencia mientras viajaba en automóvil con su hija menor en Los Ángeles, tras verse envuelto en un incidente de tránsito con un grupo de motociclistas.

El actor de 59 años describió como "alarmante" lo ocurrido en plena luz del día. A través de un mensaje en redes sociales, reflexionó sobre el incidente y expresó su preocupación por la creciente frecuencia de sucesos similares en las calles.

De acuerdo con un video difundido por TMZ, Ziering se bajó de su automóvil para enfrentar a un motociclista que, según su testimonio, se aproximó violentamente a su vehículo. Posteriormente, otros motociclistas rodearon al actor y lo agredieron físicamente mientras él intentaba responder y escapar."

En medio del tránsito, el actor intenta parar con las agresiones que se intensificaron cada vez más, cruza la calle, lo alcanzan y lo siguen golpeando mientras los automovilistas que observan lo ocurrido les piden calma y detener el momento de violencia.

TMZ publico también una foto de la hija de Ian Ziering visiblemente asustada.

Ian Ziering explica lo ocurrido

El actor Ian Ziering reconoció que su error fue bajarse de su automóvil para evaluar el daño que uno de los motociclistas le pudo haber hecho a su automóvil, pues esta acción desencadenó más violencia.

Ayer, experimenté un incidente alarmante que involucra a un grupo de personas en mini bicicletas. Mientras estaba atrapado en el tráfico, uno de estos pilotos se acercó agresivamente a mi coche, lo que llevó a un enfrentamiento inquietante. En un intento por evaluar cualquier daño salí de mi coche. Esta acción, desafortunadamente, se convirtió en un altercado físico, que navegué para protegerme a mí mismo".

Ziering detalla que tanto él como su hija de 12 años se encuentran ilesos tras lo ocurrido, y confiesa su preocupación por este tipo de actos violentos en las calles que siembran caos y miedo entre los ciudadanos.

"Me siento aliviado de informar que mi hija y yo estamos completamente ilesos, pero el incidente me ha dejado profundamente preocupado por la creciente audacia de estos grupos que afectan la seguridad pública y la paz. Esta situación pone de relieve un problema más grande de hooliganismo en nuestras calles y la necesidad de respuestas efectivas de los cuerpos policiales a tal comportamiento. Como ciudadano y padre, me parece inaceptable que los grupos puedan participar libremente en este tipo de comportamiento, causando miedo y caos, mientras que la respuesta de las autoridades parece insuficiente.

Continúa su reflexión sobre la importancia de la seguridad personal y comunitaria de la que deben ser partícipes las autoridades, y hace un llamado a las autoridades para que actúen en consecuencia.

Siempre he sido un defensor de la lucha contra la intimidación y la mala conducta, y este incidente refuerza mi creencia en la importancia de la seguridad personal y comunitaria. Debemos abordar los problemas subyacentes que conducen a ese comportamiento disruptivo y garantizar que nuestras calles sean seguras para todos. Insto a los funcionarios de la ciudad y a las fuerzas del orden a tomar medidas decisivas contra tal anarquía y proporcionar los recursos necesarios para evitar incidentes futuros".

Finalmente, el actor de "Beverly Hills, 90210" agradeció el apoyo de su familia y amigos en este complicado momento y deseó a sus seguidores un Feliz Año Nuevo.