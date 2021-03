Ian McKellen reveló que consiguió el papel de “Gandalf” después de que varios actores lo rechazaran

CIUDAD DE MÉXICO.- A más de seis años que grabó su última película con su personaje de “Gandalf” en la zaga de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”, Ian McKellen reveló que varios actores rechazaron el personaje antes que se lo otorgaran él.

Fue a la revista GQ, realizada la semana pasada, donde el actor de 82 años de edad, aseguró que aún no puede entender cómo es que el personaje llegó a sus manos y está consciente que tuvo muchas posibilidades de no quedarse con “el viejo mago”.

Todavía no sé cómo llegó Gandalf en mi camino. Creo que porque algunos de los actores a los que se les habría ofrecido antes que a mí les desanimó la idea de tener que vivir en Nueva Zelanda durante un año: ‘¿Dónde diablos es eso?’. Bueno, ¡más tontos!”, expresó McKellen.

De acuerdo a lo publicado por el Daily Mail, las películas se rodaron en varios lugares de Nueva Zelanda, entre el 11 de octubre de 1999 y el 22 de diciembre de 2000, y la primera película de “El Señor de los Anillos” se estrenó en 2001.

Pero durante los períodos de 2012 a 2014, Ian tuvo que regresar a Nueva Zelanda para el rodaje de la trilogía de la precuela, “El Hobbit”, que se estrenó entre 2014 y 2014.

Foto: Archivo Digital EL IMPARCIAL

Ian McKellen interpretando a "Gandalf" en "El Hobbit"



Famoso por los libros

El actor británico aseguró que se dio cuenta de qué tan popular era su personaje y no por sus películas, sino por los libros que habían sido leídos por cientos de personas en el mundo y que lo reconocieron de inmediato al verlo actuando en la trama.

"No puedo contar la cantidad de personas que me dijeron: ‘¡Tu Gandalf era exactamente como siempre lo había imaginado!’. Bueno, ¿cómo puede ser eso? Porque mi Gandalf para mirar no se parece en nada al Gandalf descrito en los libros”, añadió.

Para conmemorar el 20 aniversario del estreno de la primera película de “El Señor de los Anillos”, el elenco se reunirá para alentar a los fanáticos del cine a regresar a los cines en medio de la pandemia.

Durante tres semanas consecutivas a partir de este jueves, “Alamo Drafthouse”, en Texas, proyectará las tres películas y presentará sesiones exclusivas de preguntas y respuestas con personas como “Sir Ian” y sus coprotagonistas Viggo Mortensen, Andy Serkis, Liv Tyler, Elijah Wood, Cate Blanchett, Orlando Bloom, así como el director, Peter Jackson.