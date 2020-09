Humillan a Mónica Escobedo y alza la voz por las mujeres insultadas

Dentro del programa de Franco Escamilla "Gatada de vatos" la standupera Mónica Escobedo vivió hace unas semanas una experiencia complicada que considera un atentado contra hombres, mujeres y la comedia misma. A la vez está segura de que con ello se abrió el diálogo sobre qué temas abordar en la comedia y cómo hacerlo. En lo que debía ser un "roast", Escobedo recibió únicamente insultos de parte de su compañero Richard Villa quien hizo un rap en el que más que chistes y rimas lanzó groserías y ofensas directas contra ella.

"A todos nos movió algo dentro. No nos van a dejar de decir putas porque esa palabra nos la dicen a las mujeres desde chavitas cuando nos quieren desprestigiar... yo creo que más bien se va a ir por el lado del respeto porque lo que hizo ese señor fue una falta de respeto a la comedia, al público, al roast, al sentido común", dice en entrevista.

"Yo creo que sí va a cambiar definitivamente porque vimos el ridículo que es seguir diciendo chistes de hace 20 años. Se ve arcaico, absurdo, fuera de lo que estamos luchando todos", afirma. Mónica recuerda que hasta recibió mensajes de personas machistas que le decían que lo que pasó estuvo mal y la felicitaron por su actitud ecuánime. Desafortunadamente al siguiente día del enlace la respuesta de Villa dejó mucho qué desear.

"Me llegó un mensaje de voz diciendo que no pensó que los mexicanos no aguantáramos 'carrilla'. Fue así de 'bueno si te ofendí discúlpame'. Nada más le faltó decir 'oye, Moni, si en tu locura pensaste que te ofendí, una disculpita'".

Sobre el fragmento que Franco borró de su canal de YouTube considera que es delicado, pero eso no borra la situación. "Franco tiene mucha experiencia en el negocio, yo creo que si él borró ese pedacito, y él lo dijo en su comunicado, ese tipo de contenido no puede vivir más por lo menos en su canal porque en Internet se viralizó y lo puedes encontrar en HD", dice Escobedo. "Fue algo más simbólico que otra cosa, lo que hizo Franco fue decir 'eso no más' y para mí me representa un gran avance que haya pasado eso".

La comediante, que recientemente estrenó un podcast llamado "La caja de luz", resalta que el público ya está despertando. "Ya tiene todo el derecho de decir 'eso que está diciendo este comediante no me gusta, no lo apoyo, me voy', o me levanto y le digo que eso está mal".