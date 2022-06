¿Hubo pleito entre Karely Ruiz y Sol León? 

De nuevo Karely Ruiz dio de qué hablar con los sucesos de este fin de semana, después de que en redes sociales se difundiera que había mandado correr a la influencer So León de la fiesta de XV años de su hermana.

Según por los vídeos que se estuvieron difundiendo en redes sociales, varios asistentes en la fiesta de la hermana de Karely, comenzaron a pedirle muchas fotos a Sol León, y de esta manera dejando a la festejada a un lado.

Fue por ello que, se cree que Karely se había molestado, pues ella misma mencionó que lo único que quería es que su hermana fuera el centro de atención, incluso, detalló que por esa misma razón ella no quiso tomarse fotos con nadie.

Por parte de Sol León, ella contó que había recibido un llamado por parte de la familia de Karely donde le pedían que dejara de tomarse fotos, asì que ante ello si mas que decir decidió irse de la fiesta, donde supuestamente no se le ofreció ni un vaso con agua.

“No me sentí atendida en ningún sentido, no soy famosa y nada, pero si me van a caga… por atender a la gente, pues haganlo. Yo trate de equilibrar lo más que pueda. No nos dieron ni un vaso con agua”. Indico Sol.