¿Hubo pelea entre Fernando Colunga y David Zepeda?

Ciudad de México.- Reconocido por su destacada presencia en el mundo de las telenovelas de Televisa - Univision, Fernando Colunga ha dejado su huella como uno de los rostros más icónicos de la pantalla chica. En el pasado, protagonizó exitosos dramas, incluyendo títulos como "María la del barrio," "Amor real," y "Porque el amor manda," todos los cuales solidificaron su posición como uno de los galanes más queridos y exitosos del medio. Sin embargo, en 2016, después de su participación en "Pasión y poder," Colunga dio un paso atrás de los bulliciosos sets de Televisa San Ángel. 7 años después, regresa triunfalmente.

En 2021, Colunga se asoció con Telemundo, asumiendo roles protagónicos en varias de sus producciones originales. Ahora está listo para encabezar el elenco en la próxima versión de la exitosa telenovela "El maleficio," un proyecto liderado por José Alberto Castro.

¿Fernando Colunga forzó la salida de David Zepeda de la nueva telenovela?

Originalmente, dicho remake contaba con David Zepeda como parte de su elenco. Sin embargo, informes recientes indican que Fernando Colunga podría haber forzado la salida de Zepeda de la producción.

Una fuente cercana a la producción de José Alberto "Güero" Castro reveló a TV Notas que existía una tensa relación entre los dos galanes.

Fernando hizo todo lo posible para asegurarse de que David no fuera parte del proyecto. No quería tenerlo como compañero.", señaló la fuente.

Presuntamente, la desaprobación de Colunga se originó en el hecho de que Zepeda era solo ocho años más joven que el actor designado para interpretar a su padre en la serie.

Las verdaderas razones detrás de la salida de David Zepeda

El actor ha decidido abordar estos conflictos directamente utilizando su cuenta de Instagram. En un mensaje esclarecedor, el actor afirmó que él y Colunga han mantenido una amistad fuerte a lo largo de los años, desmintiendo cualquier desacuerdo o tensión entre ellos.

«Fernando Colunga y yo tenemos una amistad de hace años y no tuvimos ni hemos tenido diferencia alguna. No participo en la telenovela porque no llegamos a un acuerdo con la producción por otros factores. Les deseo todo el éxito a esta gran historia y a este gran equipo encabezado por José Alberto Castro», declaro.

Zepeda aseguró que su no participación en la serie "El Maleficio" no surge de problemas personales, sino más bien de decisiones consensuadas con la producción, que han tenido en cuenta una variedad de factores que van más allá de las suposiciones de los medios.

El Actor #DavidZepeda aclara el motivo por el cual no participará en la nueva versión de #ElMaleficio así mismo explica que no tiene nada que ver que haya sido por culpa de #FernandoColunga cómo se ha especulado en muchos medios. �� pic.twitter.com/cExD9bWJN9— Romega TV (@Romegadigitaltv) August 30, 2023

