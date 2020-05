Horacio Villalobos pone en aprietos a sus compañeros con comentarios inapropiados

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor Horacio Villalobos se unió recientemente al elenco del programa matutino de Tv Azteca “Venga la Alegría”, iniciando como un reemplazo y gracias al público se quedó de manera permanente.

El pasado 30 de abril durante el programa puso en jaque a sus compañeros Roger González, William Valdés y Cynthia Rodríguez con unos comentarios fuera de lugar.

Mientras los conductores respondían preguntas de la sección “¿Quién se atreve?” Horacio logró incomodar a sus colegas.

En dicha dinámica les cuestionaron si se identificaban con un animal en la intimidad.

“Yo creo que Roger (González) es más como un mono araña”, comentó.

Otro conductor que también respondió fue William Valdés, diciendo que se identificaba con un león.

Horacio opinó: “¿El rey de la selva? Pues que se depile”.

Antes de finalizar esa ronda de respuestas, el mismo Villalobos evidenció que lo estaba regañado el productor del programa.

“Entonces para que ya no me regañen yo me identifico con un perrito French Poodle, porque quiero ser propio para que no me regañen, pero la verdad puedo ser un león, un tigre y hasta una boa”, mencionó.