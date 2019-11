Hitler podría haber comprado anuncios políticos en Facebook: Sacha Baron Cohen

LONDRES.-Sacha Baron Cohen ha denunciado a los gigantes tecnológicos Facebook, Twitter, YouTube y Google como "la mayor máquina de propaganda de la historia" y culpables de un aumento de "ataques asesinos contra minorías religiosas y étnicas".

“Piénsalo. Facebook, YouTube y Google, Twitter y otros, llegan a miles de millones de personas. Los algoritmos de los que dependen estas plataformas amplifican deliberadamente el tipo de contenido que mantiene a los usuarios involucrados, historias que apelan a nuestros instintos más bajos y que provocan indignación y miedo. Es por eso que YouTube recomendó videos del conspirador Alex Jones miles de millones de veces. Es por eso que las noticias falsas superan a las noticias reales, porque los estudios muestran que las mentiras se propagan más rápido que la verdad. Y no sorprende que la mejor máquina de propaganda de la historia haya difundido la teoría de la conspiración más antigua de la historia: la mentira de que los judíos son de alguna manera peligrosos. Como lo expresó un titular: "Solo piense lo que Goebbels podría haber hecho con Facebook", dijo el protagonista de “Borat”.

"Si pagas, Facebook publicará cualquier anuncio político que desees, incluso si es una mentira", dijo.

"E incluso lo ayudarán a micro-orientar esas mentiras a sus usuarios para obtener el máximo efecto. Bajo esta lógica retorcida, si Facebook existiera en la década de 1930, habría permitido a Hitler publicar anuncios de 30 segundos en su "solución" al "problema judío".

Cohen atacó a Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, diciendo: "Creo que todos podríamos estar de acuerdo en que no deberíamos darles a los fanáticos y pedófilos una plataforma gratuita para amplificar sus puntos de vista y apuntar a sus víctimas".

Baron Cohen también criticó la decisión de Facebook de no eliminar a los negadores del Holocausto, diciendo: "Tenemos millones de evidencia del Holocausto, es un hecho histórico. Y negarlo no es una opinión al azar. Los que niegan el Holocausto pretenden alentar a otro".

El actor sugirió que las plataformas de redes sociales no deberían publicar contenido inmediatamente y que deberían darse más tiempo para examinar las publicaciones.

También pidió una regulación más estricta que permita al gobierno exigir cuentas a las empresas tecnológicas.

Pero a medida que la situación se mantiene y las empresas tecnológicas no están reguladas, los CEOs tecnológicos pueden ejercer una especie de "imperialismo ideológico", señaló.

“El tirador que masacró a musulmanes en Nueva Zelanda en vivo transmitió su atrocidad en Facebook, donde luego se extendió por Internet y fue visto probablemente millones de veces. Era una especia de película Snuff, presentada por las redes sociales. ¿Por qué no podemos tener más demoras para que esta inmundicia que provoca traumas se pueda atrapar y detener antes de que se publique?”, solicitó.

Finalmente, indicó, “Zuckerberg dijo que las compañías de redes sociales deberían "cumplir con sus responsabilidades", pero él no dice nada sobre lo que debería suceder cuando no lo hacen. Por ahora está bastante claro, no se puede confiar en ellos para regularse. Al igual que con la Revolución Industrial, es hora de que la regulación y la legislación frenen la avaricia de estos barones ladrones de alta tecnología”.