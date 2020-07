Himno de solidaridad global "One Love" lanzará familia de Bob Marley en apoyo a Unicef

Los miembros de la familia Marley,compartirán una versión reinventada del himno icónico del fallecido Bob Marley "One Love" con la finalidad de apoyar el trabajo de Unicef para los niños afectados por COVID-19.

La canción, lanzada por Tuff Gong International y Amplified Music Ltd y disponible en todas las principales plataformas de transmisión, fue grabada por la familia Marley en respuesta a un llamado de UNICEF con la finalidad de reimaginar un plantea más justo.

“One Love fue escrito como un llamado a la solidaridad global en un momento en que el mundo estaba muy dividido, al igual que ahora. Y, sin embargo, solo uniéndonos con un solo amor y un solo corazón podemos vencer a este virus, proteger a nuestros hijos y hacer del mundo un lugar más justo e igualitario ”, dijo Cedella Marley.

“En todo el mundo, los niños y las familias están sufriendo. Ya sea que vivan en campamentos de refugiados, barrios marginales o favelas, o que no tengan acceso a la atención médica o la escuela, o que estén siendo tratados injustamente debido a su raza, religión, etnia o género, nuestro sueño con esta canción es reinventar un mundo donde todos los niños son tratados por igual, tal como pretendía mi padre ".

Fiel al mensaje de unidad global en la canción, el video es una compilación de imágenes de todo el mundo, incluidos niños de la Fundación Juventud Ghetto, una organización sin fines de lucro fundada por Stephen, Damian y Julian Marley; El Proyecto del Sueño Dharavi en India; artistas del Manifiesto Ja en Jamaica y Road To Freedom y con apariciones de los artistas, así como el actor indio y defensor de celebridades de UNICEF, Kareena Kapoor Khan y la actriz británica Lena Headey.

La directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore destacó que este tema es un himno solidario más emblemático del mundo. "Es una canción sobre niños, y sus esperanzas y sueños para un mundo mejor, más unido e igualitario ".

Para coincidir con el lanzamiento de la canción, los miembros del público están invitados a participar en la campaña One Love de UNICEF a través de activaciones en los canales de redes sociales, que incluyen el apoyo de la marca de joyería Pandora y la plataforma de video móvil TikTok.

Continuando con el apoyo de Pandora a One Love , el socio global de UNICEF ha lanzado un filtro de realidad aumentada #OneLoveOneHeart en Instagram . Cada uso del filtro desbloqueará US $ 1, hasta el total de US $ 1 millón que Pandora ha comprometido con One Love for UNICEF.

La primera presentación en video de One Love de la familia Marley se transmitirá durante un One Love Livestream Show en la cuenta TikTok de UNICEF el 18 de julio de 2020 a las 8:00 pm EST. Los usuarios de TikTok podrán donar a UNICEF a través de la transmisión en vivo, con Pandora donaciones equivalentes.



Con información de Unicef.