"Aguanto el hambre": Hilary Duff confiesa seguir controversial dieta de Gwyneth Paltrow, tildada como "dieta de inanición"

ESTADOS UNIDOS.- La actriz y cantante Hilary Duff, mejor conocida por su papel protagónico en “Lizzie McGuire”, admitió que a menudo sigue el controversial plan alimenticio de la también actriz Gwyneth Paltrow, el cual ha sido llamado "dieta de inanición".

Fue el pasado martes, durante una entrevista en el podcast “Lipstick on the Rim” de Molly Sims, cuando la actriz de 35 años, confesó que por las mañanas se despierta “realmente hambrienta”.

A veces trato de -ya sabes, Gwyneth está en problemas por decir esto-, pero a veces trato de tomar solo café por la mañana y aguanto el hambre”

De acuerdo con información de Page Six, la actriz y cantante explicó que está "obsesionada con los trozos de coliflor", a los cuales describió como "súper limpios", y dijo que le gusta dorarlos en la freidora de aire.

Duff agregó que generalmente los cubre con ensalada de huevo, un huevo frito, aguacate o salchicha vegana. Además expresó que también disfruta de la avena por las noches.

La madre de tres hijos se aseguró de señalar que también consume "muchas calorías" mientras prepara los almuerzos de sus hijos.

Siendo honesta, sí, como un nugget de pollo en la mañana mientras empaco los almuerzos y queda uno sobrante", confesó. "¡Lo como de un solo golpe!"

En cuanto a la actividad física, la estrella de "How I Met Your Father" compartió que se ejercita con un entrenador y se enfoca en el entrenamiento intervalo de alta intensidad (HIIT).

El controversial régimen alimenticio de Gwyneth Paltrow y su rutina

Gwyneth Paltrow encabezó los titulares en marzo al revelar su rutina diaria de bienestar, que horrorizó tanto a los fanáticos, celebridades como a profesionales médicos.

Con una vía intravenosa en su brazo, la fundadora de Goop explicó en el podcast "Art of Being Well" que le gusta "un buen ayuno intermitente".

Comienza su día con café, ya que "no eleva [su] azúcar en la sangre", y se abstiene de comer hasta aproximadamente el mediodía.

La actriz, de 50 años, continuó diciendo que ama la sopa y que "consume caldo de hueso como almuerzo con frecuencia".

La ganadora del Oscar sigue la comida ligera con "una hora de movimiento" en forma de caminata, Pilates o un entrenamiento de Tracy Anderson.

Después, Paltrow procede a entrar en baño sauna durante 30 minutos y disfruta de una cena rica en verduras en línea con los alimentos consumidos durante la era paleolítica para "apoyar su desintoxicación".

Gwyneth recibe múltiples críticas y así reaccionó

Los usuarios de las redes sociales fueron rápidos en condenar a la mega estrella famosa, no solo por su "dieta de inanición", sino también por su decisión de transmitirla públicamente.

"¿De qué se está desintoxicando si no come?", se preguntó uno de los muchos críticos, mientras que otro la llamó "la madre de todas las mamás de almendras", lo que se refiere a los padres que inculcan hábitos alimenticios desordenados a sus hijos.

Después de recibir múltiples críticas por su rutina y su dieta, Paltrow se mantuvo firme en su estilo de vida y ofreció una explicación, diciendo que sufre de "COVID prolongado" y "niveles muy altos de inflamación".

Según la autoproclamada gurú del bienestar, su dieta incluye "muchas verduras cocidas", "todo tipo de proteínas" y "carbohidratos saludables" para combatir la inflamación.

Pese a que aseguró que su plan alimenticio está "funcionando muy bien" para ella, insiste en que con su entrevista "no pretendía aconsejar a nadie más".

