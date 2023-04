Hijo de ‘Chabelo’ reacciona a entrevista de su media hermana, Lesly López

Ciudad de México.- El hijo de Chabelo, Xavier López Miranda habló con los medios después de las declaraciones de Lesly López Pérez, hija no reconocida del actor hasta después de su muerte.

“Yo creo que todos estamos tristes, creo que ella está en su derecho. Las cosas entre ella y mi padre se arreglaron hace mucho tiempo con abogados y demás. Nada, mandarle un abrazo y todo mi respeto y mis condolencias”, expresó López Miranda ante las preguntas de la prensa que acudieron a las 100 funciones de la obra “La Clase”.

Respecto a una posible reunión de los hijos de Chabelo, el productor descartó que fuese a suceder pronto, aunque no negó la posibilidad más adelante.

Mira, la verdad es que hasta ahorita no se dio y no creo que se vaya a dar, así que no sé, las puertas están abiertas, pues con muchas ganas la verdad de que la gente venga a ver la obra”