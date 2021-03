Hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt testifica contra su padre durante el proceso del divorcio

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el proceso de divorcio que Angelina Jolie y Brad Bitt están llevando en una corte de California, el Daily Mail reveló que Maddox, el hijo de la pareja, de 19 años de edad, testificó en contra de su padre, de quien desea deslindarse legalmente.

El medio inglés destacó que el hijo mayor de las estrellas de Hollywood ya había declaro en el juicio del divorcio de sus padres y fue considerado como una persona adulta en el proceso de disputa de la custodia de los hijos.

De acuerdo a lo informado por US Weekly, el joven no usa el apellido de Pitt en documentos que no son legales y las declaraciones que habría hecho contra su padre en el juicio “no fueron muy halagadoras”.

El joven no usa a Pitt como su apellido en documentos que no son legales, sino que usa a Jolie en su apellido. Maddox quiere cambiar legalmente su apellido a Jolie, lo que Angelina ha dicho que no apoya”, escribió el portal estadunidense.

Se dijo que un presunto altercado que ocurrió entre Maddox y Brad Pitt, en 2016, fue la gota que derramó el vaso para la actriz y decidió acabar con la relación.

Según los informes obtenidos por “The Blast”, Angelina Jolie habría dicho que está dispuesta a presentar pruebas de la violencia doméstica que vivió con el actor de 57 años de edad, la cual vivió durante los dos años en que estuvieron legalmente casados.

La pareja comparte a Maddox, de 19 años; Pax, de 17; Zahara, de 16; Shiloh, de 14 y los gemelos Knox y Vivienne, de 12 años, quienes están discutiendo la custodia y los arreglos de manutención en el juicio en el que los hijos más pequeños darían testimonio sobre su experiencia con sus padres, en caso que se otorgue el permiso solicitado.

Luego de que la pareja solicitara el divorcio, en 2016, Brad se enfrentó a una investigación por parte del FBI y del Departamento de Servicios Sociales de Los Ángeles, ya que se dijo que el actor habría sido “abusivo física y verbalmente con sus hijos, mientras viajaban en un jet privado”, pero fue absuelto.

Foto: Archivo Digital

EL IMPARCIAL Angelina y Brad con sus hijos..

Una fuente le habría dicho al portal MailOnLine que Angelina habría hecho acusaciones similares en el pasado contra Pitt, mismas que fueron investigadas por las autoridades, pero no se pudieron corroborar.