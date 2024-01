Hija de Peña Nieto da consejos a Sofía Castro por su próxima boda

Ciudad de México.- Paulina Peña Pretelini, hija de Peña Nieto, acabó con las polémicas, después de que señalaran que supuestamente no tiene una buena relación con Sofía Castro, además de que su padre está deprimido por el nuevo noviazgo de su ex.

Paulina se pronunció durante una entrevista en Despierta América, sobre el anuncio de la boda de Sofía, aunque solamente dijo. “Bien, feliz, muy contenta”.

Y respecto al consejo que podría darle a Sofía, ya que recientemente Paulina también se casó, únicamente dijo.

Nada, que disfrute cada día, le deseo lo mejor, sabe que la quiero muchísimo, y solo quiero que sea feliz, se merece toda la felicidad del mundo”

Buenos deseos

Al respecto de si la propia Castro le dio la noticia, Pau comentó: “Si, ya, ya, estamos muy contentos”. Y reiterando que tiene poco tiempo de casada, Pretelini solo externó sus buenos deseos para Sofía. “Pues no tengo mucha experiencia todavía, pero que lo disfrute, la verdad es que es una etapa increíble”, agregó.

Asimismo, negó que entre la artista y ella exista una enemistad. “Sí, no sé quién ha dicho esos comentarios, pero siempre ha habido una relación respetuosa y fuimos hermanos durante muchos años, y siempre ha habido cariño y respeto”, declaró.

Sobre los rumores

Paulina Peña también se pronunció sobre los rumores que aseguran que su padre se encuentra enfermo y deprimido tras el anuncio de nuevo noviazgo de su expareja, Tania Ruiz.

“Bien, no, no (está enfermo), él está muy bien, de salud está perfecto… “Eh… no (está deprimido), o sea, bueno, está bien que es lo importante. Ella rehízo su vida y estamos felices por ello, mi papá está muy contento con su vida allá”, aclaró al respecto.

Por último, la primogénita del exmandatario de México descartó que su padre la esté presionando para convertirlo en abuelo. “No sé (si pronto seré mamá), no, no hay presión para eso todavía”, dijo al respecto.