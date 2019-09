Hija de José José confirma que existe demanda en contra de Sarita

MÉXICO.- Marysol Sosa, hija de José José, confirmó que existe una demanda en contra de su hermana Sarita, luego de que la joven se llevara a su padre hace más de un año de México y hasta la fecha desconozcan cómo se encuentra el cantante.

A pesar del hermetismo que procuró sobre el tema, Marysol reveló en entrevista para el programa Venga La Alegría, que el proceso está abierto y en espera de algún resultado.

“Obviamente están todos los aspectos legales no hablo del tema, pero todo eso existe, no hemos estado de brazos cruzados, hemos hecho lo que tenemos qué hacer, y esto no acaba”, confesó.

Ante los cuestionamientos sobre si la demanda es en México, Sosa se mostró renuente a dar más detalles, pero dejó en claro que tanto ella como su hermano José Joel llegarán hasta las últimas consecuencias subrayando que es “lo justo”.

“Al día de hoy yo sigo sin comunicarme con él, no he sabido nada, nadie me ha hablado, entonces, pues bueno, no hemos estado nosotros de brazos cruzados definitivamente, hemos hecho lo que tenemos que hacer, te hablo por José y por mí, y no ha acabado esta situación. Todavía no acaba”, sentenció.