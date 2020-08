Hija de Héctor Parra rompe el silencio y asegura que la acosaba sexualmente

CIUDAD DE MÉXICO.- Alexa, hija de Ginny Hoffman y Héctor Parra, ofreció una entrevista para la revista TV Notas en la que asegura que su padre es un pedófilo. Además ventiló detalles de los gustos sexuales del famoso.

La joven contó que el actor le hizo mucho daño durante varios años, pues la tocaba de manera inapropiada cuando era tan sólo una niña.

‘’No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales”, asegura.

Alexa señaló que tales tratos fueron desde siempre, pero ella se dio cuenta que algo andaba mal entre los 9 y 10 años.

“Todo empezó desde que se separó de mi mamá. No podía confrontarlo porque me daban miedo por sus reacciones, las cosas tenían que ser como él quería, porque si no, se ponía mal, se enojaba, gritaba. En las últimas ocasiones sí le llegué a quitar la mano y le dije que no me gustaba que me tocara, y él se molestaba mucho”, cuenta.

Cuando ella lo rechazaba y quitaba éste le cuestionaba ‘’¿Por qué no me dejas?, eres mi hija’”, afirmó la joven.

Debido a ello, Alexa cada vez quería ver menos a su padre, fue ahí cuando Ginny comenzó a preguntarle los motivos por los cuales ya no quería salir con el hombre que le dio la vida.

“Claro, mi mamá no tenía idea de lo que estaba pasando, pero dejé de verlo porque estaba incómoda; mi mamá me preguntaba que por qué no quería verlo, pero no le decía nada. Después decidí decirle todo a mi mamá porque encontré audios y fotos íntimas de Héctor. Tenía una laptop y un día me puse a ver los recuerdos y vi que había audios y fotos, al ponerle play escuché la voz de Héctor y dije: ‘¿Qué es esto?’; hablaba con una mujer y con un hombre, lo tengo guardado en mi celular”, expresó. “Le decía a un hombre: ‘Hola, chiquito, en la noche te veo’, se escuchaba cariñoso; y en otro audio se escuchan insinuaciones que le hacía a una mujer, le decía que estaba bien buenota, y en las fotos estaba desnudo mandando el 'pack'. Había fotos íntimas de él, que obviamente me incomodaron bastante”.

Ante todo esto, Alexa señala que tuvo que acudir por ayuda profesional.

“Sí, con la psicóloga fui mucho tiempo después de todo esto; y cuando me acuerdo de cosas, digo: ‘¡Qué horror!’, pero es algo que ya dejé en el pasado, ya comprobé que está enfermo. Cuando veo sus entrevistas, me afecta ver que hable y diga tantas mentiras”, aseguró.