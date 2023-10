Hermano de Rocío Dúrcal en contra de nueva versión de Ángela Aguilar de “La gata bajo la lluvia”

Ciudad de México.- Arturo Dúrcal, hermano de Rocío Durcal, expresó su descontento con Ángela Aguilar, después de que la cantante y Steve Aoki lanzaran una colaboración del tema ‘Invítame un café’ inspirado en el clásico ‘La gata bajo la lluvia’.

Después de que Shaila Dúrcal externó su nulo apoyo a la versión de la hija de Pepe Aguilar, esta vez fue el hermano de Rocío no se quedó atrás y exteriorizó su desaprobación de dicho proyecto.

Mira, la verdad es que mejor no opino, yo creo que no tenía que haberle puesto ni otro título, porque no le hacía falta a la canción, y definitivamente tampoco es que la haya modificado tanto, entonces no viene al caso”

Dijo Arturo durante su encuentro con la prensa mexicana sobre el cambio del nombre del sencillo.

 

Admira talento

De la misma manera, el consanguíneo de Rocío mencionó que ni a la misma Ángela debió haberle gustado su colaboración con Steve Aoki.

“Yo no digo que no se pueda interpretar, todo el mundo puede interpretar las canciones de todos los artistas, y de todos los compositores, pero mi opinión es que no le quedó como ella deseaba”, puntualizó.

Sin embargo, Arturo Dúrcal reconoció el talento de la integrante de la dinastía Aguilar y expresó su admiración por la cantante. “Es una niña que me cae muy bien, que creo que cada día lo va a hacer mejor”, concluyó.