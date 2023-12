Hermano de Lefty SM acusa de negliencia a autoridades

Ciudad de México.- A días de que salieron nuevos videos de los últimos momentos del rapero Lefty SM antes de ser asesinado el 3 de septiembre en Zapopan, Jalisco, es que su hermano Cristian Saucedo confirmó haber difundido los videos del asesinato y las razones por las que lo hizo.

“Decidimos sacar los videos a luz porque esta ma%$& se está enfriando, entonces ya no se está haciendo nada..., la neta esta ma&&$ no se si lo están apagando, no se a quien le afecta pues que salga la luz esto...”, declaró.

Además Cristian aseguró que no se están viendo avances en la investigación sobre el homicidio del músico.

No contestan llamadas, o les marcas y ‘estoy ocupado’ o ‘estoy en junta’ y puras de esas y la neta pues no se me hace justo, no se me hace justo que puras mama$”& nada mas se la llevan sacándonos la vuelta y la familia está desesperada, la familia quiere justicia”

Comentó en entrevista con el conductor del canal de videos Mafian TV.

Presunto responsable

Por otro lado, Saucedo dijo que el presunto autor de la muerte de su hermano, Luis Mario Plascencia Novoa, que se sabe era vecino del intérprete, ya tiene girada una orden de aprehensión, pero que las autoridades no están haciendo nada.

“Pues imaginate que te maten un hermano a ti, Dios guarde, y que sepas quien fue, con quien se la lleva y quien lo esta tapando y que te tengas que quedar callado”.

Finalmente y ante el cuestionamiento de si el supuesto asesino tiene una cuñada que es hija de un exfiscal, Cristian dijo.

“No es aparentemente, es hija de un exfiscal de Jalisco, entonces toda la familia y los abogados que traemos es lo que dicen, que por ahí va el pe%&”.

Hasta el momento no se tienen más noticias sobre la detención de los inculpados, sin embargo la familia de Juan Carlos Sauceda, nombre verdadero del rapero, está ofreciendo 200 mil pesos a quien entregue información que lleve a la captura de de los delincuentes.