Héctor Soberón lanza advertencia contra Michelle Vieth

Ciudad de México.- Héctor Soberón lanzó un mensaje contra su ex Michelle Vieth, quien está impulsando la “Ley de pornografía de venganza” para que la filtración de videos íntimos sea castigada.

En su reciente encuentro con los medios, el actor se dijo harto de que Michelle diga que él filtró el video para promover dicha ley, ya que asegura que eso lo ha llevado a perder trabajos y hasta su matrimonio.

Se me hace maravilloso que sigan hablando de la ley, que instruyan la ley, se me hace maravilloso, yo siempre lo he dicho, yo soy el primero en formarme para firmarla, porque yo fui educado para respetar a la mujer… Estoy en contra que estén litigando en prensa, ahí sí lo digo en toda la extensión de la palabra, ¿quieren litigar?, litiguen en juzgados, no en prensa porque a mí me han acusado, me han juzgado, me han crucificado sin pruebas, a pesar de que yo ya he dado muchas pruebas”