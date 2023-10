Héctor Sandarti comparte detalles de su cirugía por primera vez

CIUDAD DE MEXICO.- Héctor Sandarti, el conductor de televisión guatemalteco, dejó a sus seguidores asombrados hace algunas semanas al revelar que se sometió a una operación estética en su rostro.



Después de varios días de recuperación, Sandarti finalmente mostró los impresionantes resultados en el programa 'De Primera Mano' y compartió los detalles de su proceso de embellecimiento, incluyendo imágenes del antes y después.

El pasado 5 de octubre, Héctor Sandarti anunció públicamente que se sometió a varios procedimientos estéticos, según lo informado por Milenio. Estos procedimientos incluyeron una ritidoplastia cervical y una blefaroplastia superior, destinados a reducir la apariencia de papada y rejuvenecer sus párpados.

"No lo hice para cambiar mis facciones o expresión, es solo una refrescada de rostro para disminuir el paso de los años y ofrecer siempre mi mejor sonrisa", explicó.

Durante una entrevista realizada por Gustavo Adolfo Infante en el programa 'De Primera Mano', el conductor de 'La Casa de los Famosos' en Estados Unidos reveló que tomó la decisión de someterse a la cirugía estética debido a que ya no se sentía cómodo con su aspecto físico.



Sandarti expresó: "La papada ya estaba un poco caída y un poco flácida. No me gustaba verme en televisión. A esto nos dedicamos, ustedes ya lo saben, nos debemos al público. Por respeto al público, por respeto a nosotros, y, por qué no admitirlo, un poquito de vanidad".