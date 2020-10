"Hay unos audios donde José José revela la verdad”: Alejandra Ávalos

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Ávalos continúa manteniendo su postura, y ahora reveló durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, que existen algunos audios en los que el mismo José José confiesa el motivo que lo obligó a negar su paternidad de Manuel José.

“Hay unos audios que tiene Paty Romani que gracias a Dios me compartió, en donde José José revela la verdad, por eso es que lo digo, y Paty Romani dará a conocer el libro y también los audios, para que toda la gente se entere exactamente de lo que sucedió y el contexto en el que José José tuvo que decir que Manuel José no era su hijo… es la bomba más grande que ustedes se imaginen que va a salir a la luz, y espero que todos comulguen conmigo”, dijo Ávalos.

Previo a esto, la intérprete de “Tu hombre yo niña” no dudó en desestimar las acciones que Anel Noreña, ex esposa de José José, ha tomado en su contra, y sin miedo a represalias dijo: “hay que esperar a que llegue la demanda, yo estuve viendo que el día 28 de octubre se me iba a notificar, estuve esperando en mi casa… no hubo ninguna notificación, ninguna entrega de nada”.

De esta forma, Alejandra Ávalos dejó en claro que continuará manteniendo su postura a favor de Manuel José, aunque eso le traiga consigo el enfrentar la demanda de la madre de los hijos mayores de José José, sobre todo porque existe la forma de comprobar que ella dice la verdad.