¿Harry Styles será parte de la tercera temporada de "The White Lotus"?

ESTADOS UNIDOS.- Tras la premiada primera temporada de "The White Lotus" y su exitosa segunda entrega del año pasado, HBO Max parece estar dispuesto a echar la casa por la ventana con el fichaje de uno de los cantantes masculinos más populares de la última década para los próximos nuevos episodios.

De acuerdo con el medio de cultura pop DeuxMoi, nadie más ni nadie menos que Harry Styles es uno de los nombres más sonados entre las discusiones para elegir al nuevo elenco de la tercera temporada.

Dichos rumores toman aún más relevancia tras recordar que el intérprete de "As It Was" fue captado recientemente con un nuevo corte de cabello que dividió a la opinión pública, por lo que muchos afirman que el cambio de look podría deberse a su nuevo papel en "The White Lotus".

Sin embargo, otros afirman que sería muy precipitado el cambio de look a una fase tan temprana de desarrollo para la nueva temporada, pues de acuerdo con su creador Mike White, esta no llegaría a la plataforma de streaming hasta 2025.

Según el medio Deadline, los directores de casting han empezado a buscar a 13 nuevos actores para la temporada 3, incluyendo una propuesta para un peronsaje que practica yoga y meditación.

Pese a que aún se desconoce la trama de la nueva historia y que no hay ningún actor confirmado todavía, Mike White detalló que la nueva entrega será mucho más grande que las anteriores, que estará localizada en Tailandia y será muy "espiritual".