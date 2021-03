Harán serie sobre las vidas de las primeras damas en México y Susana Zavaleta será la esposa de José López Portillo

CIUDAD DE MÉXICO.- Susana Zavaleta sorprendió a sus seguidores tras revelar que le dará vida a la ex primera dama, Carmen Romano, quien fuera esposa del expresidente de Méxixo, José López Portillo, en la serie “Las Damas de Los Pinos”.

La cantante y actriz, de 54 años de edad, reveló a la revista Quién que participará en la nueva serie que se está preparando sobre la vida de catorce esposas de expresidentes de la República Mexicana, desde 1934 hasta 2018.

La intérprete agregó que al proyecto que se basará en hechos reales se sumarían las actrices Cecilia Suárez y Ana de la Reguera, y será realizada por “Alebrije Producciones” y “RetroLab Media”.

Según el artículo publicado, se tratará de demostrar en la trama los entretelones del poder, la intriga, los escándalos, la corrupción, los acuerdos y un sinfín de anécdotas que formaron parte de las historias de estas mujeres o, como lo definió Zabaleta, sus "claroscuros", que son dignos de verse en la pantalla.

Vamos a hacer una serie de las ex primeras damas de México y a mí me tocó la mejor de interpretar, que es Carmen Romano de López Portillo. Me encanta porque a ella le fascinaba el arte, la ópera y era pianista, tenía muchas cosas, era aguerrida, loca y gracias a ella estudié gratuitamente en la Escuela Superior de Música”, declaró.