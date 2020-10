Hanson se acopla a la nueva normalidad y ofrece concierto nostálgico

En la nueva normalidad Hanson ofreció un emocionante concierto con poco público en Tulsa, Oklahoma, en donde revivió grandes éxitos y llenó de nostalgia el lugar, al hacer un recorrido a través de su trayectoria artística.

Han pasado casi tres décadas desde que los hermanos saltaron a la escena musical y posicionaron por mucho tiempo varios de sus sencillos en los primeros lugares de las listas de popularidad y con esa energía e ímpetu se entregaron por dos horas a sus fanáticos.

El show que arrancó a las 21:00 horas, tiempo de México, también se transmitió por streaming, lo cual permitió que miles de fanáticos alrededor del mundo pudieran revivir los noventa con temas como "Where´s the love".

"¡Hola!, bienvenidos al show, muchas gracias a todos los que se conectaron a este show online, es un momento extraño, pero muy agradable estar con todos ustedes, muchas gracias a las personas que pudieron estar aquí con nosotros", dijo Taylor después de interpretar "Dancing in the wind".

Taylor, Isaac y Zac Hanson escogieron el local histórico de música "Cain's Ballroom", ubicado en Tulsa, en donde colocaron mesas con una distancia considerable entre ellas, para que las pocas personas que asistieron, pudieran disfrutar del momento, sin quebrantar las normas sanitarias.

"Una cosa padre de todo esto, es que tienen mesas, mucho espacio y pueden bailar sin ningún problema", señaló Zac al ver que, por primera vez no llenaron el lugar en donde se presentaron y no por falta de seguidores, sino por la contingencia sanitaria por la que está atravesando el mundo.

Con pocos gritos y aplauso, pero cargados de euforia y adrenalina, la banda continuó con temas como "Strong enough to break", "Wake up", "Thinking of you", "Look at you", entre otros.

En todo momento trataron de conectarse con su audiencia, especialmente con el que sabían que los miraban a través de una pantalla, así que Taylor en repetidas ocasiones saludó y les cantó a las cámaras.

"Los he extrañado mucho estos meses, espero que se la pasen muy bien con nosotros y puedan hacer ruido desde sus casas o en donde quiera que estén con nosotros", expresó el músico.

El romanticismo de la noche dio inició con un segmento acústico en donde sobresalió su éxito "Madeline", canción incluida en su afamado álbum "Middle of nowhere" de 1997.

Terminando el unplugged con "Penny & me", llegaron los solos "Ahora será un Hanson a la vez", dijo Taylor antes de abandonar el escenario y cederle el micrófono a su hermano menor Zac, quien acompañado del piano interpretó "The walk".

"Este momento es muy especial para mí, hasta me siento como George Harrison", dijo Isaac al interpretar con su guitarra "Call me", mientras que Taylor impactó con su voz al cantar "Believe".

Los gritos no se hicieron esperar cuando se escucharon los primeros acordes de "I will come to you", otro de sus éxitos de los noventa, seguido de "Every word I say", "This time around", "Can't stop", y muchos más.

Y aunque expresaron que querían quedarse muchas horas más conectados con su público y desquitar todos los meses que no pudieron subirse a un escenario, la banda cerró su presentación con varias de sus canciones más deseadas por sus fanáticos, como "Rock 'n' Roll Razorblade", "If only", ""Man from Milwaukee" y "MMMBop".

"Muchas gracias por conectarse con nosotros y por hacer este concierto posible, espero la hayan pasado muy bien, muchas gracias a todos los que nos vieron online, hasta pronto", dijeron antes de abandonar el escenario y cortar la transmisión.