¿Han recuperado relación Ben Affleck y Ana de Armas?

ESTADOS UNIDOS.- Ana de Armas y Ben Affleck fueron los protagonistas de una preciosa historia de amor en tiempos de pandemia. Su idílica relación comenzó en el rodaje de Deep Water en otoño de 2019 y nadie esperaba que terminara de forma tan repentina después de que la actriz hispanocubana pasara todo el confinamiento en casa de su novio en Los Ángeles y se convirtiera en una más de la familia.

Ahora un detalle de la protagonista de Puñales por la espalda ha ilusionado de nuevo a sus fans, ya que ha vuelto a lucir el romántico colgante de corazón que ella y Ben Affleck llevaban cuando estaban juntos.

En uno de sus stories Ana de Armas publicó una foto suya luciendo este colgante dorado, cuya otra mitad tiene Ben Affleck, y dibujó un corazón sobre la imagen. Este curioso detalle hizo que sus fans se preguntaran si la nueva chica Bond en Sin tiempo para morir había vuelto con la estrella de La liga de la justicia.

Esta romántica joya fue una de las pruebas de los enamorados que estaban durante el tiempo que duró su noviazgo. Desde el principio, los seguidores de la pareja dedujeron que se trataba de una de las piezas de un set de dos y que la otra mitad la tendría Affleck, y fue días después cuando se confirmó la teoría.

Después de que lo llevara Ana, apareció Ben con el mismo colgante mientras salía a hacer unos recados por las calles de Los Ángeles y lucía las camisetas cubanas que tanto le gustaban con frases en español.

Cuando todo parecía ir sobre ruedas, llegaron los rumores de crisis y finalmente la confirmación. La ruptura entre Ana, 32 años, y Ben, de 48, se produjo de mutuo acuerdo y uno de los principales motivos habría sido que ambos tenían un punto de vista diferente acerca de su futuro en común.

"Su relación era complicada. Ana no quiere vivir en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo ya que sus hijos viven en esta ciudad", contó una fuente cercana a la pareja en la revista People.

"Estan en diferentes momentos de sus vidas y hay un profundo amor y respeto. Ambos estan contentos con el momento en el que se encuentran. Ben sigue queriendo trabajar en sí mismo y ejercer como padre", añadió la citada fuente que apuntó a que la decisión había sido de la actriz hispanocubana. Si en algo coincidieron los medios estadounidenses, es que Affleck estaba involucrado en la relación y quería que esta funcionase.

Ana y Ben formaron la pareja más enamorada y romántica del confinamiento, sus imágenes dieron la vuelta al mundo, sin embargo antes de cumplir un año de noviazgo anunciaban la meditada y dolorosa decisión de emprender caminos distintos.

Ninguno de los dos ha hablado en público de sus sentimientos y se volcaron en su familia y en sus respectivos proyectos cinematográficos para superar su ruptura.

De Armas continuó con su trabajo y hace varias semanas anunciaba nuevos proyectos: la pelicula de Netflix que protagonizará junto a Chris Evans, Ryan Gosling y Regé-Jean Page, el protagonista de Los Bridgerton, y su papel de embajadora para la firma de belleza Estée Lauder.

Por su parte, la carrera de Affleck tambien continua imparable. El intérprete dirigirá una película de fantasía de acción en vivo en Disney, basada en la novela juvenil Keeper of the Lost Cities, y recientemente rueda el nuevo proyecto de George Clooney como director, The Tender Bar.

A su vez, tiene pendientes los estrenos de La Liga de la Justicia, de Zack Snyder, The Last Duel, junto a su amigo Matt Damon, Hypnotic, de Robert Rodriguez, así como Deep Water, la esperada cinta en la que se enamoró de Ana de Armas.