Hailey Bieber agradece a Selena Gomez su apoyo tras recibir amenazas de muerte

ESTADOS UNIDOS.- El día de ayer, Selena Gomez dio su declaración más contundente para pedir que pare el odio contra la esposa de Justin Bieber.

A través de sus historias de Instagram, Selena Gomez reveló que Hailey la contactó para decirle que ha recibido amenazas de muerte, y señaló que nunca ha promovido el odio, pues nadie debería experimentarlo.

“Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha recibido amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa. Esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio o la intimidación. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que todo esto se detenga”, escribió.

Hailey Bieber se muestra agradecida

Más tarde, la modelo agradeció a la cantante su intervención tras los ataques recibidos por su supuesta interminable enemistad en sus historias de Instagram, donde ya ambas se siguen.

"Las últimas semanas han sido muy difíciles para todos los involucrados y millones de personas están viendo tanto odio en torno a esto que es extremadamente dañino", escribió.

"Ella y yo hemos estado hablando las últimas semanas cómo superar esta narrativa en curso entre ella y yo", continuó Hailey.

La joven de 26 años agregó que son "momentos como este" cuando las plataformas de redes sociales "sólo crean una división extrema" entre las personas cuando las cosas se "sacan de contexto".

Finalmente, invitó a que "todos debemos ser más reflexivos sobre lo que publicamos y lo que decimos, incluyéndome a mí. Al final, creo que el amor siempre será más grande que el odio y la negatividad, y siempre existe la oportunidad de conocerse con más empatía y compasión".