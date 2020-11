Habrá beso lésbico en "Imperio de Mentiras"

TIJUANA, B.C.- Majo besará a Clara. Así es, ambos personajes le darán otro giro a “Imperio de mentiras” con esta inesperada escena para quienes siguen la trama por Las Estrellas.

Los personajes de Alejandra Robles Gil y Alicia Jaziz se enfrentan a un momento que muchos no se esperaban, tal y como se ve en los adelantos que la historia tendrá a partir del lunes.

Tanto Clara como Majo se han hecho cómplices, una sabe más de la otra respecto al amor, y es ahí cuando Majo le cuestiona a Clara qué es lo que pasa con su vida sentimental de la que poco se expresa.

Cortesía

“No tengo novio ni salgo con nadie porque no me interesa, no tengo deseos sexuales, ya”, le responde el personaje a Majo, y es entonces cuando viene el beso entre ambas.

Esta sería la segunda vez que se transmita una escena en televisión abierta entre dos personas del mismo sexo en una historia de Televisa, la primera fue con el tiktoker Kunno en “Como dice el dicho”, el pasado mes de septiembre.