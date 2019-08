Habla Paulina Peña del romance de su padre con Tania Ruiz

Paulina Peña, hija de Enrique Peña Nieto, se sinceró con los reporteros y habló del romance que actualmente vive su padre con la joven modelo Tania Ruiz, así como de la relación que mantiene con Angélica Rivera, ex esposa del ex mandatario.

Durante su paso por el aeropuerto de la ciudad de México, la hija de Peño Nieto fue interrogada por el actual noviazgo de su padre y su opinión de Tania Ruiz, a lo que explicó:

“Nos cae muy bien y la verdad respetamos 100 por ciento la relación y lo que nos importa es que él este feliz”.

Al ser cuestionada sobre si ya ha convivido con la pequeña hija de Tania, Paulina confesó: “De Carlota prefería no hablar porque es menor de edad y no quiero meterla, la verdad yo no la he convivido (sic) ni nada, pero sé de ella y nos escribimos, pero no he tenido la oportunidad de conocerla”.

Sin embargo, el semblante de la joven cambió al escuchar la palabra boda y dijo: “O sea está muy breve, o sea qué es esa pregunta, pero o sea lo que él quiera, yo no puedo decir nada, acaba de salir de una relación de mucho tiempo y se está dando sus tiempos, pero no sé, no estoy ni en contra ni a favor, lo que él quiera y se le va a respetar”.

Por otra parte, al cuestionarla sobre su actual relación con Angélica Rivera, ex esposa de su papá, Pau aseguró: “Hay respeto, hay cariño, o sea, fueron mi familia por muchos años, a mis hermanas las adoro y nos llevamos muy muy bien, o sea, hay respeto, o sea ella está pasando por…, así como mi papá está con nosotros, mis hermanas están con su mamá y cada quien… pero hay cariño y hay respeto”.

Finalmente, Paulina Peña se mostró emocionada con la idea del posible regreso de Rivera a la pantalla chica. “Yo creo que sí, la verdad es que tiene un talento increíble, o sea nosotros somos sus fans, o sea yo de chiquita me encantaba jugar a La Gaviota, y es su sueño, entonces nada me daría más gusto por ella que regresara a lo que le encanta, a lo que ella sabe hacer”.