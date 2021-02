Habla Alejandra Guzmán sobre la estafa del esposo de Ninel Conde

Ciudad de México.- A pesar de que Alejandra Guzmán ha sido muy hermética para hablar del proceso legal que inició contra Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, en esta ocasión la cantante se sinceró y dio detalles del presunto fraude que vivió a manos del empresario colombiano.

“Siempre he sido trabajadora, sé que hay una ley divina, y puedo decir que me han robado, pero estoy haciendo todo lo posible para, y con la ley, poder recuperar lo que es mío”, dijo La Guzmán en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Ante el cuestionamiento sobre si el próximo lunes se verá cara a cara con Ramos para dar seguimiento a esta denuncia, la rockera manifestó: “no creo, que lo vea mi abogado que es muy bueno, y confío en él”.

Asimismo, la intérprete de “Reina de Corazones” se mostró muy confiada en que se hará justicia tanto en su caso como en el de las demás personas que unieron a su reclamo ante las autoridades de Estados Unidos.

“Lo que me robaron… pues sí no es tan fácil, porque no fui la única, robó 58 millones de dólares, y no fui la única, fue mucha gente a la que hizo daño y sigue haciéndolo, entonces yo hago lo mío, estoy tratando de ver, mis abogados están al tiro en todo, entonces ahí voy, pero tengo que tener paciencia y creo en la ley divina o creo también en la ley de aquí”, expresó.

Por otra parte, Alejandra se dijo feliz y afortunada en el tema del amor. “Me ha ido bien, ya me hacía falta, llevaba yo mucho tiempo sola, desde el hospital que anduve con el doctor, desde ahí no tengo pareja, entonces fíjate cuántos años tuve que estar conmigo misma para aprender a estar con alguien y poder estar feliz y poder hacer feliz a alguien. Pero este alguien es una persona trabajadora y buena onda, le gusta andar en moto, es cool, está guapo, me trata como una dama, entonces todo está bien… ¡míralo papacito!”.

Por último, y luego de relatar que fue su cuñada Mayela quien se lo presentó, la hija de Silvia Pinal destacó que su romance está mejor que nunca.

“Tiene 56, pero empezamos a hablar ahí en el Whats(App) y lo conocí… empezamos a hablar en febrero y terminamos de conocernos en octubre, y desde entonces salimos. (Nos conocemos) ¡muy bien! ...”, expresó.