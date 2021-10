HBO quiere rodar una precuela de "The Sopranos"

Los Ángeles.- La compañía WarnerMedia, propietaria de HBO, quiere rodar una serie a modo de precuela de "The Sopranos", considerada para gran parte de la crítica como una de las mejores ficciones televisivas de la historia.



La consejera delegada (CEO) de Warner Media, Ann Sarnoff, dejó intuir en una entrevista con el diario Deadline que están negociando esa idea con el creador de la serie original, David Chase.

Estamos hablando con David (Chase) sobre una nueva serie, relacionada con 'The Sopranos" y en HBO Max"

Dijo la ejecutiva este jueves.



Chase ha explicado en numerosas entrevistas que está interesado en volver a escribir sobre "The Sopranos" pero solo para imaginar posibles precuelas, como ya hizo con el largometraje "The Many Saints Of Newark".



¿De qué van las precuelas?

La película, estrenada hace unas semanas en cines y en HBO Max, cuenta la infancia y adolescencia de Tony Soprano, el protagonista de la serie.



Al parecer, la compañía quedó "fascinada" con el resultado de la cinta y está interesada en presentar nuevas ficciones relacionadas con la trama.



Sin embargo, el mes pasado el propio Chase dijo en una entrevista que sólo quería trabajar para la gran pantalla y no tenía intención de volver a la televisión.



"The Many Saints of Newark" fracasó en su estreno en cines con solo 5 millones de dólares recaudados en Estados Unidos, aunque se lanzó también por televisión a través de la plataforma HBO Max y parece que allí si que ha renovado el interés por "The Sopranos"



"Ha elevado la franquicia completa de "The Sopranos" de una manera nueva. No puedes medir su rendimiento solo por la recaudación en taquilla", aseguró Sarnoff.