HBO no se queda atrás; prepara ficción mexicana como Netflix y Amazon Prime Video

CIUDAD DE MÉXICO.-Mientras Netflix anunció el lanzamiento de 50 producciones hechas en México entre 2019 y 2020, y Amazon Prime Video alista la creación de nuevas series en el País, HBO no se quedará atrás y lanzará una nueva ficción mexicana.



Aunque se reservó los detalles, la cadena que produjo Capadocia y Sr. Ávila adelantó que ponderará la calidad en lugar de la cantidad.



"Ya hay una idea concreta para hacerse aquí, no la podemos comunicar y estamos en proceso de definición final presupuestaria. Lo que no hacemos es anunciar por anunciar.



"Los procesos de producción son así, no somos unos hacedores de telenovelas para streaming, somos curadores de un servicio premium de televisión, y cuidamos lo que hacemos", dijo en entrevista Gustavo Grossmann, vicepresidente corporativo de Networks de HBO Latin America.



La prueba fehaciente de cómo la cadena demuestra su responsabilidad con el valor de sus producciones fue la cancelación de la precuela de Game of Thrones, pues aunque tenían listo el piloto se decidió no avanzar con más episodios, con todo y que la expectativa era alta.



"Como empresa que tiene que cuidar esa marca e imagen, si haces un producto y no gusta, tienes todo el derecho de decir 'eso no va'. Allí es la diferencia entre nosotros y otras marcas de la competencia, que igual va, no importa (que no tenga calidad), es volumen.



"A lo mejor era preferible pararlo antes de gastar grandes cantidades de dinero y no tener un producto acorde", justificó.



En su lugar, la compañía decidió dar luz verde a House of the Dragon, un spin off que contará la historia de la Casa Targaryen 300 años antes de los eventos sucedidos en Game of Thrones.



"Tiene el aval de los productores, de George R. R. Martin (autor de la saga literaria) involucrado, y es la manera de satisfacer las expectativas del público".



Sostuvo que a la cadena no le preocupa tener un producto tan masivo como la serie protagonizada por Emilia Clarke y Kit Harington, pues otros de sus títulos como Chernobyl y Euphoria también han generado conversación.



Y por eso confía que para la próximas nominaciones a los Globos de Oro, el 9 de diciembre, varias de sus producciones peleen las categorías.



"Lo bonito es que las historias vivan más allá de cuando terminan en la pantalla. Que Chernobyl esté nominada reafirma que el producto fue importante, ganador, que se cumplió la expectativa, que fue una sorpresa.



"Chernobyl seguro que gana algo... y (Game of Thrones) si entra, gana", vaticinó Grossmann.



Entre las novedades para el 2020 están The Outsider, protagonizada por Jason Bateman y Ben Mendelsohn; The Undoing, con Nicole Kidman, Hugh Grant y Donald Sutherland; I Know This Much Is True, estelarizada por Mark Ruffalo; y Avenue Five, una comedia con Hugh Laurie.