HBO Max firma contrato con A24 para tener todo su catálogo en streaming

ESTADOS UNIDOS.- Por medio de un comunicado, se informó este miércoles que Warner Bros. Discovery y el reconocido estudio cinematográfico A24 firmaron un acuerdo para que el catalógo de películas este disponible de manera exclusiva en la plataforma de streaming HBO Max.

Después de que concluyera el acuerdo inicial de A24 con Showtime, tanto las películas recientes de A24 como su catálogo existente se trasladarán a Max, HBO y Cinemax. Esto sumará más de 100 películas a la biblioteca de dichos servicios.

El mantener nuestra relación con A24 para ofrecer películas premiadas junto con recientes favoritas a los suscriptores, agrega un valor increíble a la oferta de HBO y Max", declaró Royce Battleman, vicepresidente ejecutivo de Adquisiciones de Contenido de Warner Bros. Discovery.

Entre los principales largometrajes de encuentran estrenos de este año, como la premiada Priscilla de Sofia Coppola, protagonizada por Jacob Elordi y Cailee Spaeny, Dream Scenario de Kristoffer Borgli con Nicolas Cage, y el próximo lanzamiento de Sean Durkin, The Iron Claw, con Zac Efron y Jeremy Allen White.

Además, se mencionan otras películas como Dicks: The Musical, The Zone of Interest, la nueva versión del concierto de Talking Heads, Stop Making Sense, la recientemente nominada al Independent Spirit Award, Past Lives, y producciones como Love Lies Bleeding, Civil War, entre otras.

También se incluyen las películas aclamadas de A24, tales como la ganadora de múltiples premios Oscar, Everything Everywhere All at Once, Uncut Gems, The Whale, y muchas más.