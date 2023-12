Gypsy Rose Blanchard afirma que se arrepiente de haber asesinado a su madre

ESTADOS UNIDOS.- A solo un día de ser liberada de prisión, Gypsy Rose Blanchard afirmó en entrevista con la revista estadounidense People que siente arrepentimiento por el asesinato de su madre y que "no se lo merecía".

Estaba desesperada por salir de esa situación. Nadie nunca me escuchará decir que me alegra que esté muerta o que estoy orgullosa de lo que hice. Lo lamento todos los días", explicó la muchacha de 32 años.

Ella no merecía eso. Era una mujer enferma y desafortunadamente no estaba lo suficientemente educada para verlo. Ella merecía estar donde estoy yo, sentada en prisión cumpliendo condena por comportamiento criminal".

Fue en un junio de 2015, que Blanchard, junto con la ayuda de su novio Nicholas Godejohn, asesinó a su madre, Dee Dee, tras haber sido obligada a someterse a que procedimientos méditos que no necesitaba, afectando gravemente su desarrollo personal y social.

Pese a ser identificada como la responsable del asesinato, la corte argumentó que Gypsy fue víctima del síndrome de Munchausenr, una forma poco común de abuso en la que un padre o tutor exagera o induce enfermedades en un niño para generar simpatía.

Si tuviera otra oportunidad para rehacer todo, no sé si volvería a cuando era niña y les diría a mis tíos que no estoy enferma y que mamá me enferma, o si retrocedería solo hasta el momento de esa conversación con Nick y le diría, 'Sabes qué, voy a contarle todo a la policía'. Eso me resulta un poco difícil", confesó.