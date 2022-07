Gwyneth, la exnovia de Affleck, opina respecto a JLO y Ben

ESTADOS UNIDOS.- La noticia del matrimonio de JLO y Ben Affleck sigue siendo una de las historias más comentadas en la farándula estos días, por lo cual han surgido múltiples dudas en referencia y, ¿por qué no aprovechar la oportunidad de preguntar a las exparejas de la feliz pareja sobre su opinión al respecto?

En una Historia de su cuenta de Instagram, la actriz Gwyneth Paltrow, quien fue novia de Affleck entre 1997 y el año 2000, permitió que sus seguidores le hicieran preguntas y ella respondería. Claro que los admiradores no iban a desperdiciar semejante oportunidad y tomaron la oportunidad para preguntarle "¿Cómo te sientes respecto a Ben y JLO?" A lo cual ella respondió:

¡¡¡Amor!!! ¡¡¡Es muy romántico!!! Estoy muy feliz por ellos"

La relación de Gwyneth y Ben

Se conocieron durante la grabación de "Shakespeare apasionado" en 1997 y comenzaron a salir, logrando una relación de 3 años que terminó debido a que, según la actriz, Affleck no estaba listo para tener novia en ese momento. La actriz se sinceró con Howard Stern en el 2015 respecto a su ex, diciendo: "Es muy inteligente y realmente talentoso, y es muy gracioso. Pero no era un buen momento en su vida para tener novia".