Gwen Stefani se declara japonesa tras críticas por apropiación cultural

ESTADOS UNIDOS.- Han pasado casi 20 años desde el exitoso debut como solista de Gwen Stefani. "Love. Angel. Music. Baby" desprendió muchos de los éxitos por los que hoy en día es tan reconocida. Uno de ellos es "Harajuku", pista en la que Gwen toma elementos de la cultura japonesa para halagar a todas las mujeres de recorren la célebre zona artística de Tokio.

En 2004, la canción fue recibida con mucho entusiasmo, festejada por su letra desenfada y producción vanguardista. No obstante, "Harajuku" parece haber envejecido muy bien, pues con el pasar del tiempo ha surgido el discurso de la apropiación cultural que condena que los artistas usen estereotipos culturales para promocionar su trabajo.

En este sentido, la intérprete de "Hollaback Girl" ha sido blanco de críticas durante los últimos años, luego de que nuevas generaciones hayan encontrado imágenes de la cantante con estereotipos japoneses, e incluso criticando su caracterización de mujer latina en su video de "Luxurious".

Gwen declaró que debería estar bien inspirarse de otras culturas

Tras el torrente de críticas, Gwen Stefani ha tomado cartas en el asunto y expresar su propio punto de vista, no obstante, muchos lectores piensan que solo empeoró la situación, pues declaró que era japonesa.

Durante una entrevista con Allure Magazine, la cantante afirmó que era una gran admiradora de la cultura japonesa después de que esta fuera introducida por su padre durante viajes de trabajo a Japón.

Esa fue mi influencia japonesa, y esa fue una cultura que era tan rica en tradición, sin embargo, futurista con mucha atención al arte y al detalle y a la disciplina y era fascinante para mí (...) Dije 'Dios mío, soy japonesa y no lo sabía.' Lo soy".

Tras la polémica confesión, Stefani declaró que "si las personas van a criticarme por ser fan de algo hermoso y compartirlo, entonces pienso que eso no se siente bien (...) Debería estar bien el inspirarse de otras culturas porque si no está permitido entonces eso es dividir a las personas, no?".

Los internautas de redes sociales no reaccionaron muy bien a los comentarios, pues la cantante no tomó en cuenta que muchas de las representaciones de culturas extranjeras vienen desde una perspectiva exótica y estigmatizante, no desde un lugar de respeto y profunda comprensión.