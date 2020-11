"Gustavo Adolfo Infante fue el que pidió mi cabeza en ‘De Primera Mano’": Michelle Rubalcava

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su salida “misteriosa” de programa de espectáculos “De Primera Mano”, Michelle Rubalcava confirmó que Gustavo Adolfo Infante fue quien “pidió su cabeza”, con quien además no llevaba una buena relación.

En su canal de YouTube, “El MichTv”, el periodista de espectáculos aclaró que después de casi dos meses de salir del programa decidió contarlo, ya que no había querido hacer el problema más grande y había mucho interés por parte del público por saber qué había pasado.

Relató que “la bomba se destapó” a raíz de una entrevista que le hizo Carlos Calderón en la que lo cuestionó sobre su salida repentina del programa y sobre su relación con el titular del mismo, a lo que él le contestó:

Le dije pues que no, que era muy notable que no había una relación grata entre nosotros dos y que eso se notaba… Y también lo que estaba comentando es que yo me había enterado que fue el mismo Gustavo Adolfo el que fue a pedir mi cabeza para que me corrieran, que había hecho presión”, dijo.

Michelle destacó que no tiene tapujo en decir cómo sucedieron las cosas, pero insistió en que no lo dijo al momento de salió, ya que se ve muy mal cuando alguien sale de una empresa y empieza a hablar mal de ella, pero se dijo estar feliz de haber salido de ahí.

“La verdad yo estoy muy contento de que me hayan sacado, yo estoy superfeliz de ya no estar ahí. También lo comenté en un programa, de que ya no estaba cómodo, en donde ustedes vieron muchas veces las faltas de respeto que había hacia mi persona, en donde había una tensión en el ambiente…”, añadió Rubalcava.



Los problemas

El presentador de “Aquí Contigo” agradeció “no haber sido un lambiscón con el titular del programa”, pero reconoció que eso también le trajo problemas, ya que siempre expresó lo que sentía, en especial cuando estuvo en desacuerdo cuando Gustavo Adolfo Infante realizó la entrevista a Karla Panini.

Michelle Rubalcava aseguró que con Mónica Noguera siempre ha mantenido una buena relación y aún siguen en contacto, además se dijo agradecido con la televisora, quien siempre lo apoyó.

Es como un colegio, chicos: Cuando te meten a una buena escuela y resulta que el maestro es una persona antiprofesional, que no da el kilo, que a lo mejor es una persona nefasta, pero no porque un maestro esté mal, quiere decir que toda la escuela esté mal, yo por eso, hago mucho hincapié que estoy muy agradecido con Grupo Imagen”, expresó.

“El Mich” comentó que ahora solo está como presentador en el matutino “Aquí Contigo”, de El Heraldo TV, y es donde planea quedarse por un buen tiempo.