Guillermo Pous tomó medidas legales contra el hijo de Juan Gabriel

Ciudad de México.- Iván Aguilera desestimó el proceso legal que inició en su contra Guillermo Pous por supuesta falta de pago.

En su reciente encuentro con los medios para lanzar un nuevo sencillo titulado ‘México es todo’ Iván minimizó dicha situación.

El licenciado Pous hizo su trabajo, hizo un buen trabajo, pero llegamos a un acuerdo que ya era tiempo de pasar todo a nuestra parte, a la familia, y así quedó, seguimos trabajando, nos estamos enfocando más en las obras musicales, porque es lo que él dejó de verdad, todo lo de bienes raíces eso lo estamos viendo para actualizar, regularizar”

Dijo en primera instancia el heredero universal de Juan Gabriel.

Sorprendido por situación

Pese a que el defensor legal ha brindado algunas entrevistas para hablar del tema, Aguilera se dijo extrañado por la acción que tomó el abogado en su contra. “Con el licenciado Pous me sorprendió, hemos tenido buenas pláticas, entonces no sé por qué lo hizo, pero nos sorprendió a todos. Sí [me sorprendieron sus declaraciones]”, expresó.

No obstante, Iván Aguilera aseguró que esta situación legal no le preocupa en lo absoluto. “Todo está controlado, yo creo que a veces se hace polémica porque la gente dice y llega a medios, no a ustedes, pero bueno, llegan otros que quieren hacer polémica”, aseveró.

Finalmente, el descendiente del intérprete de temas como “Querida” y “Siempre en mi mente” manifestó que descarta cualquier problema debido a que permanece en contacto con Guillermo Pous.

“Estábamos muy bien, hay pláticas con él, entonces cualquier cosa que se diga yo no sé de qué se está hablando”, concluyó sobre la polémica.