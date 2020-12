Guarneros se siente como Neo de "Matrix", esquivando al Covid-19

El actor José Luis Guarneros se siente como en la película "Matrix" esquivando el Covid-19.

Reconocido por personajes como el del "Macaco" ("María de todos los ángeles") relata que ha estado muy cerca de personas del medio que han tenido coronavirus.

"Yo compartía por ejemplo el camerino con Ariel Miramontes y cuando me dieron la noticia (de que había dado positivo) dije 'seguro también' pero afortunadamente no. También fui a una entrevista con Ulises de la Torre unos días antes y después me enteré que tenía y acabo de ir a un programa con Lalo España y también pero afortunadamente no", dice en entrevista.

"Creo que funciona mucho mantener sana distancia y cuidar todas las recomendaciones", añade.

José Luis compartía el escenario con Miramontes dentro de la puesta en escena "A oscuras me da risa", obra que este sábado a las 20:30 horas se presentará vía streaming por la plataforma de Cinépolis Klic.

El montaje dejó de ofrecer funciones presenciales después de que Miramontes diera positivo.

Pero así como Guarneros se ha librado, otra compañera del reparto, Ninel Conde, sigue libre del bicho. De la misma forma comediantes como los Mascabrothers (Freddy y Germán Ortega) son otros de los famosos que a la fecha se han mantenido sanos.

Ambos forman parte de la puesta en escena "El cuarentenorio cómico" en la que Andrea Escalona y Lalo España sí dieron positivo.

No son los únicos que se mantienen, como Guarneros, esquivando el Covid-19.

El pasado mes de octubre después de estar en contacto con personas del programa "Sale el sol" que dieron positivo, Mónica Noguera decidió aislarse y hacerse la prueba. Para su suerte fue negativo el resultado y en aquel momento compartió que a pesar de todas las medidas de seguridad de su empresa, el bicho logró colarse.