Grettell Valdez tiene un virus en un dedo que puede volverse cáncer

Ciudad de México.- Grettell Valdez será sometida a una cirugía para erradicar un virus que puede llegar a ser peligroso y convertirse en cáncer.

Luego de que en septiembre de 2018 la artista de 45 años reveló haber padecido esta enfermedad en uno de sus dedos pulgares, la cual superó tras una cirugía.

Te puede interesar: Grettel Váldez llegó a salir con un fanático

Sin embargo, la actriz atraviesa por un momento difícil en su salud al inicio de este 2022, pues tras ser sometida a un chequeo la situación se complicó.

Grettell Valdez tuvo cáncer en un dedo

“Hace como más de 4 años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor) ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsiar’, le dije ‘ok’”, contó la actriz en entrevista para el programa Hoy.

Te puede interesar: Grettel Valdez y Patricio Borghetti aparecen juntos para celebrar la primera comunión de su hijo

Y agregó: “me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía, y ya estando ahí en la plancha, ya toda lista, llega el doctor y me dice ‘no te voy a operar… en una semana se te expandió y no es normal’”.

Tras someterse a diversos estudios, afortunadamente el cáncer no volvió, pero se le detectó un virus que debe ser eliminado de su cuerpo, sino podría volver a padecer carcinoma.

Te puede interesar: Grettell Valdez festeja cumpleaños 45 sin su esposo

“Por suerte ya sabemos qué es, es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es, si me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, concluyó.

Será en las próximas semanas cuando Grettell de más información al respecto de su salud y los procedimientos que recibirá para erradicar el mal que le aqueja.