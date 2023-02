¿Grettell Valdez tiene cirugía en el abdomen?

CIUDAD DE MEXICO.- Grettell Valdez en los últimos años ha destacado en el espectáculo gracias a su trabajo en la televisión donde ha demostrado su talento y pasión por su carrera artística.

Además la actriz también es una de las más activas en sus redes sociales donde suele compartir parte de su vida y hasta los viajes que realiza a lado de su hijo Santino, fruto del matrimonio que mantuvo en su momento con Patricio Borghetti.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, Grettel realizó una dinámica de preguntas y respuestas, con la finalidad de que sus seguidores sin problemas pudieran cuestionar lo que quisieran.

Grettel publicó un video en el que una de sus seguidoras le cuestionó si se había hecho marcación de abdomen por medio de una cirugía, mientras que la actriz lo negó rotundamente.



Me imagino la que se hacen que se marcan los abdominales o así, o a cual te refieres, pues no, creo que no lo necesito y me gustaría más bien, que los cirujanos, yo tengo cicatrización queloides” comentó la artista.