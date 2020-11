Grettel Valdez tiene Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El coronavirus vuelve a atacar al medio artístico, pues ahora Grettel Valdez acaba de dar positivo a Covid-19.

La actriz confirmó esta noticia a través de su cuenta de Instagram, por medio de un video en el que le pide a todos sus fans que no bajen la guardia y sigan tomando sus medidas de precaución.

No bajen la guardia, que se sigan cuidando. Lamentablemente me contagié de Covid. Estoy siguiendo tod el protocolo para salir de esta situación, entonces cuídense”, dic Grettel en el video.

Más tarde, publicaría más videos en el que muestra sus síntomas y lo mal que la está pasando con este virus que paralizó al mundo entero.

En el material se ve sin maquillaje, con los ojos hinchados y ojerosos, la mirada triste y bastante pálida. Asimismo, en el material asegura que perdió el olfato y tiene dificultades para respirar.

“He estado ausente, no me sentía muy bien, me peiné muy mal, me dejé medio mechón de trenza afuera. Sorry, la verdad es que me encantaría presumirle mi maquillaje, pero yo no lo huelo, no tengo olfato (…) me canso de hablar”, contó.

En “Ventaneando” recordaron que Grettel acaba de estar en los premios TVyNovelas 2020 celebrados el pasado sábado 31 de octubre, donde la famosa convivió con varios artistas de Televisa.

También comentaron que hace unos días estuvo en una reunión con Rosanna Nájera, quien acaba de recuperarse de Covid-19 hace pocos días.