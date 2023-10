Gretell Valdez no descarta encontrar nuevo amor

Ciudad de México.- Grettell Valdez reveló que se encuentra disfrutando de sus soltería después de su relación fallida con Leo Clerc, con quien se casó en 2018.

En su encuentro con los medios, la actriz señaló que está soltera y sin compromiso, aunque no descartó que en un futuro se pueda dar otra oportunidad en el amor.

La verdad no está en mis planes ni nada, pero bueno, una nunca… ¿cómo se dice?... no hay que… ¿cómo se dice?... de esta agua no beberé… solterísima, porque ¿para qué?, pues no (soy exigente), pero no ha llegado, preséntenme a alguien”