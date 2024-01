Greta Gerwig afirma que se siente intimidada por su adaptación de 'Las Crónicas de Narnia'

ESTADOS UNIDOS.- Durante su participación en el programa británico BBC Radio 4, Greta Gerwig compartió más detalles sobre su preparación para dirigir la nueva adaptación de la popular saga literaria 'Las Crónicas de Narnia', escrita por C.S. Lewis, para la plataforma de streaming Netflix.

Me siento un poco en un lugar de terror porque realmente tengo tanto respeto por Narnia. Amaba Narnia tanto cuando era niña. Como adulta, C.S. Lewis es un pensador y un escritor. Me intimida hacer esto. Es algo que siento que es algo por lo que vale la pena intimidarse", afirmó la directora.

Como persona no británica, siento una intención particular de querer hacerlo correctamente... es como cuando los estadounidenses hacen Shakespeare, hay una ligera sensación de reverencia y como si tal vez debiéramos tratarlo con cuidado extra. No es nuestro compatriota".